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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне запланировали удвоить на ВОТ количество ячеек "Юнармии" - Сопротивление

россияне запланировали удвоить на ВОТ количество ячеек "Юнармии" - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 4197 просмотра

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Оккупанты намерены удвоить количество центров "Юнармии" на ВОТ до 2025 года. Россия также планирует расширить сеть «Движения первых» и милитарных центров "Воин" для вербовки украинских подростков.

Оккупанты запланировали удвоить усилия по привлечению в путинские подростковые и детские организации юных украинцев на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях враг наращивает систему вербовки украинских подростков в свои милитарные движения. На 2025 год он запланировал увеличить вдвое на ВОТ количество центров "Юнармии" - российского аналога гитлерюгенда. Также оккупанты имеют целью увеличить количество представителей "Движения первых" и сети милитарных центров "Воин",

- говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом россияне пытаются взять под контроль деятельность детей и подростков и интегрировать их в российское информационное пространство.

"В дальнейшем участников милитарных движений агитируют поступать в военные училища, чтобы готовить новое мясо для будущих войн империи", - отметили в Центре нацсопротивления

Напомним

На оккупированной Донетчине более 5 тысяч детей вступили в российскую милитаризованную организацию "Юнармия". Оккупанты планируют проводить военные сборы для детей на полигонах Крыма вместе с контрактниками.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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