россияне запланировали удвоить на ВОТ количество ячеек "Юнармии" - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупанты намерены удвоить количество центров "Юнармии" на ВОТ до 2025 года. Россия также планирует расширить сеть «Движения первых» и милитарных центров "Воин" для вербовки украинских подростков.
Оккупанты запланировали удвоить усилия по привлечению в путинские подростковые и детские организации юных украинцев на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
На временно оккупированных территориях враг наращивает систему вербовки украинских подростков в свои милитарные движения. На 2025 год он запланировал увеличить вдвое на ВОТ количество центров "Юнармии" - российского аналога гитлерюгенда. Также оккупанты имеют целью увеличить количество представителей "Движения первых" и сети милитарных центров "Воин",
Отмечается, что таким образом россияне пытаются взять под контроль деятельность детей и подростков и интегрировать их в российское информационное пространство.
"В дальнейшем участников милитарных движений агитируют поступать в военные училища, чтобы готовить новое мясо для будущих войн империи", - отметили в Центре нацсопротивления
Напомним
На оккупированной Донетчине более 5 тысяч детей вступили в российскую милитаризованную организацию "Юнармия". Оккупанты планируют проводить военные сборы для детей на полигонах Крыма вместе с контрактниками.