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Десятки тысяч школьников на оккупированной Луганщине уже в рядах «юнармии» и «движения первых» рф - ЦНС

Киев • УНН

 • 39532 просмотра

На временно оккупированных территориях участников «движений» принуждают к труду. Кроме того, их используют в пропагандистских «гуманитарных миссиях» и активно навязывают им российские нарративы.

Десятки тысяч школьников на оккупированной Луганщине уже в рядах «юнармии» и «движения первых» рф - ЦНС

По "официальной" статистике российских оккупантов по состоянию на 1 марта 2025 года почти 5 800 детей на временно оккупированных территориях Луганской области уже стали частью так называемой "юнармии" - путинского аналога "гитлерюгенда". Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что еще 50 000 школьников оккупанты втянули в очередной пропагандистский проект - "движения первых". Кроме того, в регионе действия инициатива "орлята россии".

Детям вдалбливают в головы, что Украина - их враг, а они сами "русские". Им рассказывают, что быть солдатом кремля - это не просто нормально, а почетно. Их готовят к будущей войне, еще даже не научив мыслить. В конце концов, последнего оккупанты боятся больше всего - поэтому мыслить на ВОТ Украины трактуется как преступление

 - отмечают в ЦНС.

Там также сообщили, что участников упомянутых "движений" принуждают к труду, используют в пропагандистских "гуманитарных миссиях" и активно навязывают им российские нарративы.

Напомним

В январе стало известно, что оккупанты запланировали удвоить усилия по привлечению в путинские подростковые и детские организации юных украинцев на временно захваченных территориях.

40 детей из Бердянска принудительно привлекли к российской "Юнармии" - омбудсмен28.12.24, 05:47 • 27560 просмотров

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