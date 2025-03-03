Десятки тысяч школьников на оккупированной Луганщине уже в рядах «юнармии» и «движения первых» рф - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях участников «движений» принуждают к труду. Кроме того, их используют в пропагандистских «гуманитарных миссиях» и активно навязывают им российские нарративы.
По "официальной" статистике российских оккупантов по состоянию на 1 марта 2025 года почти 5 800 детей на временно оккупированных территориях Луганской области уже стали частью так называемой "юнармии" - путинского аналога "гитлерюгенда". Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что еще 50 000 школьников оккупанты втянули в очередной пропагандистский проект - "движения первых". Кроме того, в регионе действия инициатива "орлята россии".
Детям вдалбливают в головы, что Украина - их враг, а они сами "русские". Им рассказывают, что быть солдатом кремля - это не просто нормально, а почетно. Их готовят к будущей войне, еще даже не научив мыслить. В конце концов, последнего оккупанты боятся больше всего - поэтому мыслить на ВОТ Украины трактуется как преступление
Там также сообщили, что участников упомянутых "движений" принуждают к труду, используют в пропагандистских "гуманитарных миссиях" и активно навязывают им российские нарративы.
Напомним
В январе стало известно, что оккупанты запланировали удвоить усилия по привлечению в путинские подростковые и детские организации юных украинцев на временно захваченных территориях.
40 детей из Бердянска принудительно привлекли к российской "Юнармии" - омбудсмен28.12.24, 05:47 • 27560 просмотров