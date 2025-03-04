Окупанти змушують аграріїв на ТОТ переоформлювати документи за російським зразком - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях українські аграрії мають пройти підтвердження своєї діяльності за російськими стандартами. З 1021 підприємств Луганщини лише 175 отримали такий статус, решта "націоналізовані" або в процесі.
Українські аграрії на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) зобов’язані пройти підтвердження своєї сільськогосподарської діяльності. При цьому відповідний статус можна отримати лише за умови, якщо уся правова документація на землю та матеріально-технічну базу переоформлена на російську, про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що на ТОТ Луганщини сьогодні такий статус отримали 175 сільськогосподарських підприємств із 1021, які ефективно працювали до повномасштабного вторгнення.
Доля інших – "націоналізовані" або ж у процесі віджиму на користь російських окупаційних адміністрацій
У ЦНС також зазначили, що кремль зобов’язав аграріїв отримати водійські посвідчення трактористів-машиністів російського зразка.
"Процес заміни документа триватиме до кінця грудня 2025 року. Якщо ж землероби не виконають нової умови російських терористів, їх техніку буде конфісковано", - розповіли у ЦНС.
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