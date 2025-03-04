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Окупанти змушують аграріїв на ТОТ переоформлювати документи за російським зразком - ЦНС

Київ • УНН

 • 43363 перегляди

На тимчасово окупованих територіях українські аграрії мають пройти підтвердження своєї діяльності за російськими стандартами. З 1021 підприємств Луганщини лише 175 отримали такий статус, решта "націоналізовані" або в процесі.

Окупанти змушують аграріїв на ТОТ переоформлювати документи за російським зразком - ЦНС

Українські аграрії на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) зобов’язані пройти підтвердження своєї сільськогосподарської діяльності. При цьому відповідний статус можна отримати лише за умови, якщо уся правова документація на землю та матеріально-технічну базу переоформлена на російську, про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що на ТОТ Луганщини сьогодні такий статус отримали 175 сільськогосподарських підприємств із 1021, які ефективно працювали до повномасштабного вторгнення.

Доля інших – "націоналізовані" або ж у процесі віджиму на користь російських окупаційних адміністрацій

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що кремль зобов’язав аграріїв отримати водійські посвідчення трактористів-машиністів російського зразка.

"Процес заміни документа триватиме до кінця грудня 2025 року. Якщо ж землероби не виконають нової умови російських терористів, їх техніку буде конфісковано", - розповіли у ЦНС.

Нагадаємо

москва планує звільнити високопосадовців та керівників районних окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях. Метою є централізація управління та посилення контролю над маріонетковими чиновниками.

Десятки тисяч школярів на окупованій Луганщині вже у лавах "юнармії" та "двіженія пєрвих" рф - ЦНС03.03.25, 07:47 • 39550 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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