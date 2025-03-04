Оккупанты заставляют аграриев на ТОТ переоформлять документы по российскому образцу - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях украинские аграрии должны пройти подтверждение своей деятельности по российским стандартам. Из 1021 предприятия Луганщины лишь 175 получили такой статус, остальные "национализированы" или в процессе.
Украинские аграрии на временно оккупированных территориях (ВОТ) обязаны пройти подтверждение своей сельскохозяйственной деятельности. При этом соответствующий статус можно получить только при условии, что вся правовая документация на землю и материально-техническую базу переоформлена на русский, об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Указывается, что на ТОТ Луганщины сегодня такой статус получили 175 сельскохозяйственных предприятий из 1021, которые эффективно работали до полномасштабного вторжения.
Доля інших – "национализированные" или же в процессе отжима в пользу российских оккупационных администраций
У ЦНС также отметили, что кремль обязал аграриев получить водительские удостоверения трактористов-машинистов российского образца.
"Процесс замены документа продлится до конца декабря 2025 года. Если же земледельцы не выполнят новое условие российских террористов, их технику будет конфисковано", - рассказали в ЦНС.
Напомним
москва планирует уволить высокопоставленных чиновников и руководителей районных оккупационных администраций на временно оккупированных территориях. Целью является централизация управления и усиление контроля над марионеточными чиновниками.
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