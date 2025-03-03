Розподіл влади: кремль готує масштабні кадрові чистки в окупаційних адміністраціях
Київ • УНН
москва планує звільнити високопосадовців та керівників районних окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях. Метою є централізація управління та посилення контролю над маріонетковими чиновниками.
кремль змінює маріонеткових чиновників на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) через розподіл влади. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на ТОТ москва намагається централізувати управління окупаційними адміністраціями.
Для цього у кремлі задумали кадрову чистку тих, хто на думку окупантів недостатньо контрольований
Так, за даними ЦНС, кремль планує звільнити низку високих посадовців в окупаційних адміністраціях. Також під звільнення мають піти низка очільників районних окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо
За "офіційною" статистикою російських окупантів станом на 1 березня 2025 року майже 5 800 дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області вже стали частиною так званої "юнармії" – путінського аналога "гітлерюгенду".
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