Распределение власти: кремль готовит масштабные кадровые чистки в оккупационных администрациях
Киев • УНН
москва планирует уволить чиновников и руководителей районных оккупационных администраций на временно оккупированных территориях. Целью является централизация управления и усиление контроля над марионеточными чиновниками.
кремль меняет марионеточных чиновников на временно оккупированных территориях (ВОТ) через распределение власти. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на ВОТ москва пытается централизовать управление оккупационными администрациями.
Для этого в кремле задумали кадровую чистку тех, кто по мнению оккупантов недостаточно контролируемый
Так, по данным ЦНС, кремль планирует уволить ряд высоких должностных лиц в оккупационных администрациях. Также под увольнение должны пойти ряд руководителей районных оккупационных администраций.
Напомним
По "официальной" статистике российских оккупантов по состоянию на 1 марта 2025 года почти 5 800 детей на временно оккупированных территориях Луганской области уже стали частью так называемой "юнармии" - путинского аналога "гитлерюгенда".
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