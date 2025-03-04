россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС
Киев • УНН
россия принудительно привлекает спортсменов призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины в свою армию. Спортсменам предлагают выступать под флагом рф и совмещать военную службу с тренировками.
На временно оккупированных территориях Украины россияне начали сгонять спортсменов призывного возраста в ряды своей армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что спортсмены, согласившиеся выступать под оккупационным флагом, войдут в общий список кандидатов в спортивные сборные россии.
Однако учитывая исключение россии из ряда спортивных соревнований и непризнание миром оккупированных территорий, не исключено, что спортсменам придется все же завершить свою карьеру в спорте и быть ликвидированными на поле боя
В ЦНС добавили, что эти спортсмены будут совмещать военную службу с тренировками.
Напомним
На временно оккупированных территориях украинские аграрии должны подтвердить свою деятельность по российским стандартам. Из 1021 предприятий Луганщины только 175 получили такой статус, остальные "национализированы" или в процессе.
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