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россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

Киев • УНН

 • 80039 просмотра

россия принудительно привлекает спортсменов призывного возраста с временно оккупированных территорий Украины в свою армию. Спортсменам предлагают выступать под флагом рф и совмещать военную службу с тренировками.

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне начали сгонять спортсменов призывного возраста в ряды своей армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что спортсмены, согласившиеся выступать под оккупационным флагом, войдут в общий список кандидатов в спортивные сборные россии. 

Однако учитывая исключение россии из ряда спортивных соревнований и непризнание миром оккупированных территорий, не исключено, что спортсменам придется все же завершить свою карьеру в спорте и быть ликвидированными на поле боя

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что эти спортсмены будут совмещать военную службу с тренировками.

Напомним

На временно оккупированных территориях украинские аграрии должны подтвердить свою деятельность по российским стандартам. Из 1021 предприятий Луганщины только 175 получили такой статус, остальные "национализированы" или в процессе.

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