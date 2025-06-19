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19 июня: В Черном и Азовском морях боевые корабли рф отсутствуют

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Черном и Азовском морях 19 июня не было зафиксировано ни одного вражеского корабля. Зато в Средиземном море находятся три российских судна, одно из которых является носителем крылатых ракет «Калибр».

19 июня: В Черном и Азовском морях боевые корабли рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях в четверг, 19 июня, вражеских кораблей не зафиксировано. В Средиземном море находятся три вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.   

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 19.06.2025 в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из них с "Калибрами".

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив совершили: в Черное море – 15 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Средиземное море
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
Tesla
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