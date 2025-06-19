19 червня: В Чорному та Азовському морях бойові кораблі рф відсутні
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях 19 червня не було зафіксовано жодного ворожого корабля. Натомість у Середземному морі перебувають три російські судна, одне з яких є носієм крилатих ракет «Калібр».
У Чорному та Азовському морях у четвер, 19 червня ворожих кораблів не зафіксовано. У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 19.06.2025 в Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. В Середземному морі перебуває 3 кораблі рф, один з них з "Калібрами".
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 15 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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