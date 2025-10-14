$41.610.01
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен

Киев • УНН

 • 3770 просмотра

Грузовое судно Eileen под флагом Камеруна затонуло в Черном море вблизи Болгарии. Спасены 10 украинских моряков, находившихся на спасательных плотах.

В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен

Вблизи Болгарии в Черном море затонуло грузовое судно Eileen, которое направлялось из Турции в Украину. Украинский экипаж из 10 моряков был спасен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Maritime.bg.

Детали

Сообщается, что 12 октября грузовое судно EILEEN под флагом Камеруна затонуло в Черном море, примерно в 140 милях к востоку от Варны. Судно подало сигнал бедствия после 13:00 и сообщило о пробоине в борту, через которую проникала вода.

По предварительной информации, судно перевернулось, и экипаж не мог самостоятельно контролировать ситуацию.

В сообщении Береговой охраны Турции говорится о том, что в Морской спасательный координационный центр в Анкаре поступил сигнал бедствия из Украины относительно судна Eileen. В район было направлено морское судно Murat Ilhan.

Судно снабжения прибыло на место происшествия и обнаружило два спасательных плота со всем экипажем из 10 членов затонувшего судна Eileen.

Украинские члены экипажа были живы на спасательных плотах

- сообщила турецкая береговая охрана. 

После 22:00 в воскресенье пресс-служба ВМС Болгарии сообщила, что в район инцидента был направлен вертолет, а корвет "Бодрый" был приведен в боевую готовность.

Во время совместных скоординированных действий в ходе спасательной операции и турецкого корабля Murat Ilhan два спасательных плота были найдены и установлено их местонахождение, а экипаж из 10 украинских моряков был взят на борт турецкого корабля. После установления состояния их здоровья потребности в воздушной эвакуации с помощью вертолета

ВМС Болгарии не было, и он оставался в районе спасательной операции до ее завершения

- сообщили в ВМС.

Отмечается, что 10 граждан Украины были приняты на борт турецкого корабля Murat Ilhan в удовлетворительном общем состоянии и без травм в результате инцидента.

Также сообщается, что судно Eileen вышло из турецкого порта Бартын и направлялось в Украину. Причины аварии пока неизвестны.

Справка

Eileen - это грузовое судно, построенное в 1993 году. Им управляла компания, базирующаяся в Одессе. Последняя проверка судна была проведена в Измаиле, и было выявлено пять несоответствий по стандартам BSMoU. Судно было задержано в июле в Поти (Грузия), в июне в Астакосе (Греция), в марте в Тузле (Турция), за несоответствия.

Дополнение 

В проливе Босфор произошло столкновение между турецким пассажирским паромом и грузовым судном из Панамы.

Анна Мурашко

Новости МираПроисшествия
Панама
Босфор
Измаил
Болгария
Анкара
Турция
Украина
Одесса