У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано

Поблизу Болгарії у Чорному морі затонуло вантажне судно Eileen, яке прямувало з Туреччини до України. Український екіпаж з 10 моряків було врятовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на Maritime.bg.

Деталі

Повідомляється, що 12 жовтня вантажне судно EILEEN під прапором Камеруну затонуло в Чорному морі, приблизно за 140 миль на схід від Варни. Судно подало сигнал лиха після 13:00 й повідомило про пробоїну в борту, через яку проникала вода.

За попередньою інформацією, судно перекинулося, і екіпаж не міг самостійно контролювати ситуацію.

У повідомленні Берегової охорони Туреччини, йдеться про те, що до Морського рятувального координаційного центру в Анкарі надійшов сигнал лиха з України щодо судна Eileen. До району було направлено морське судно Murat Ilhan.

Судно постачання прибуло на місце події та виявило два рятувальні плоти з усім екіпажем із 10 членів затонулого судна Eileen.

Українські члени екіпажу були живими на рятувальних плотах - повідомила турецька берегова охорона.

Після 22:00 у неділю пресслужба ВМС Болгарії повідомила, що до району інциденту було направлено вертоліт, а корвет "Бодрі" було приведено в бойову готовність.

Під час спільних скоординованих дій під час рятувальної операції та турецького корабля Murat Ilhan два рятувальні плоти було знайдено та встановлено їх місцезнаходження, а екіпаж із 10 українських моряків було взято на борт турецького корабля. Після встановлення стану їхнього здоров'я потреби в повітряній евакуації за допомогою гвинтокрила

ВМС Болгарії не було, і він залишався в районі рятувальної операції до її завершення - повідомили у ВМС.

Зазначається, що 10 громадян України були прийняті на борт турецького корабля Murat Ilhan у задовільному загальному стані та без травм внаслідок інциденту.

Також повідомляється, що судно Eileen вийшло із турецького порту Бартин й прямувало до України. Причини аварії наразі невідомі.

Довідка

Eileen - це вантажне судно, побудоване в 1993 році. Ним керувала компанія, що базується в Одесі. Остання перевірка судна була проведена в Ізмаїлі, і було виявлено п'ять невідповідностей за стандартами BSMoU. Судно було затримано в липні в Поті (Грузія), в червні в Астакосі (Греція), в березні в Тузлі (Туреччина), за невідповідності.

Доповнення

У протоці Босфор сталося зіткнення між турецьким пасажирським поромом та вантажним судном з Панами.