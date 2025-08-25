Украинские ветераны покорили Босфор, несмотря на ранения и многочисленные травмы - The Independent

Украинские защитники, ветераны российско-украинской войны, переплыли пролив Босфор в Турции, несмотря на полученные ранения и травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Ветеран войны Олег Церковный решил переплыть вместе с побратимами пролив Босфор в День Независимости Украины 24 августа. Символизм этой даты привлек бы внимание к жертвам и разрушениям, вызванным полномасштабной военной российской агрессией против Украины, которая продолжается уже четвертый год.

Мужчина предложил эту идею своим побратимам из группы поддержки "One for Another" - никто из них не назвал травмы, в частности ампутации, препятствием. В течение нескольких месяцев они тренировались при поддержке Superhumans Center, реабилитационной клиники для ветеранов в Украине, и под руководством CapitalTRI, любительской команды по триатлону в Киеве.

Ветераны договорились, что это мероприятие будет иметь еще одну цель - собрать средства на протезы, которые остаются дорогими и крайне необходимыми для многих раненых в Украине.

Мы не просим жалости, мы просим поддержки – заявил Церковный.

Дополнение

Межконтинентальный заплыв через Босфор - это соревнования на открытой воде, которые ежегодно проводятся в Стамбуле и организуются Турецким олимпийским комитетом с 1989 года. Трое украинских ветеранов - Олег Церковный, Павел Товстик и Александр Дашко - присоединились к более чем 2800 пловцам из 81 страны, которые приняли участие в переплывании 6,5 километров из Азии в Европу.

Все трое украинцев завершили переплыв, проплыв более часа каждый. Двое ветеранов с ампутациями столкнулись с препятствиями еще до старта - организаторы сначала запретили им участвовать в соревнованиях, настаивая, что они должны быть в отдельной категории для людей с инвалидностью.

Но они не сдались и проплыли дистанцию вместе с другими.

Напомним

7 сентября в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory. Все собранные средства пойдут на поддержку воинов 100-й отдельной механизированной бригады.