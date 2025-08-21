Біг пам’яті й сили: у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових

У неділю, 7 вересня, у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory, передає УНН.

Деталі

Усі зібрані кошти з реєстрацій та донатів підуть на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади.

Благодійний забіг MHP Run4Victory у Луцьку є продовженням серії щорічних спортподій. Цього року вони проходять у Черкасах, Києві, Тернополі та Вінниці, під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя".

Серед тих, хто вийде на дистанцію у Луцьку — лучанка Ліда Гонтар. Для неї біг став способом жити, пам’ятати та продовжувати шлях друга — воїна та спортсмена Олександра Мартинюка, який загинув восени 2022 року.

"Він був неймовірно сильним і швидким, завжди вражав результатами. Ми часто тренувалися разом і він щиро ділився досвідом, підтримував, підбадьорював. Його фрази — „Давай, мала, ти можеш!" або „Оце так ти навалюєш!" — досі звучать у моїй голові, коли виходжу на пробіжку", — каже вона.

У 2022 році Мартинюк без вагань долучився до лав ЗСУ. І навіть на фронті знаходив час, щоб написати Ліді: "Ти мусиш бути сильною. Біг — це те, що допоможе не здуріти"."Коли він отримав поранення, яке паралізувало його і стало смертельним, я бігала ще більше. Бо він сказав: „Тепер ти маєш бігати за нас двох"", — ділиться Ліда.Ініціатором серії забігів MHP Run4Victory є компанія МХП разом зі стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді". Усі кошти з реєстрацій та донатів спрямовуються на підтримку місцевих військових частин, де відбувається подія.Лише завдяки цьогорічним стартам у Черкасах, Києві та Тернополі вдалося зібрати й передати на потреби захисників майже 3,6 млн грн. Спортивний організатор — NewRun, партнер у Луцьку — СК "Лучеськ".

Дистанції:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км);

• дитячі забіги: 500 м і 100 м

• онлайн-забіг.

Для реєстрації потрібно:

1. завантажити застосунок racenext.app;

2. верифікуватися;

3. обрати у календарі "MHP Run4Victory Луцьк напівмарафон";

4. вибрати дистанцію та сплатити участь.

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб отримати промокод для пільгової реєстрації, потрібно написати на електронну адресу: [email protected]

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.