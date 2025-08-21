$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 10707 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 18698 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 46689 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 129175 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 63139 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 107986 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 274788 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85248 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78709 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Біг пам’яті й сили: у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових

Київ • УНН

 • 402 перегляди

7 вересня у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory. Усі зібрані кошти підуть на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади.

Біг пам’яті й сили: у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку військових

У неділю, 7 вересня, у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory, передає УНН.

Деталі

Усі зібрані кошти з реєстрацій та донатів підуть на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади.

Благодійний забіг MHP Run4Victory у Луцьку є продовженням серії щорічних спортподій. Цього року вони проходять у Черкасах, Києві, Тернополі та Вінниці, під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя".

Серед тих, хто вийде на дистанцію у Луцьку — лучанка Ліда Гонтар. Для неї біг став способом жити, пам’ятати та продовжувати шлях друга — воїна та спортсмена Олександра Мартинюка, який загинув восени 2022 року.

"Він був неймовірно сильним і швидким, завжди вражав результатами. Ми часто тренувалися разом і він щиро ділився досвідом, підтримував, підбадьорював. Його фрази — „Давай, мала, ти можеш!" або „Оце так ти навалюєш!" — досі звучать у моїй голові, коли виходжу на пробіжку", — каже вона.

У 2022 році Мартинюк без вагань долучився до лав ЗСУ. І навіть на фронті знаходив час, щоб написати Ліді: "Ти мусиш бути сильною. Біг — це те, що допоможе не здуріти"."Коли він отримав поранення, яке паралізувало його і стало смертельним, я бігала ще більше. Бо він сказав: „Тепер ти маєш бігати за нас двох"", — ділиться Ліда.Ініціатором серії забігів MHP Run4Victory є компанія МХП разом зі стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді". Усі кошти з реєстрацій та донатів спрямовуються на підтримку місцевих військових частин, де відбувається подія.Лише завдяки цьогорічним стартам у Черкасах, Києві та Тернополі вдалося зібрати й передати на потреби захисників майже 3,6 млн грн. Спортивний організатор — NewRun, партнер у Луцьку — СК "Лучеськ".

Дистанції:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км);

• дитячі забіги: 500 м і 100 м

• онлайн-забіг.

Для реєстрації потрібно:

1. завантажити застосунок racenext.app;

2. верифікуватися;

3. обрати у календарі "MHP Run4Victory Луцьк напівмарафон";

4. вибрати дистанцію та сплатити участь.

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна. Щоб отримати промокод для пільгової реєстрації, потрібно написати на електронну адресу: [email protected]

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
благодійність
Волонтерство
Forbes
ПрАТ МХП
Збройні сили України
Україна
Тернопіль
Бровари
Вінниця
Луцьк
Черкаси
Київ