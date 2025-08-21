Бег памяти и силы: в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 370 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 10244 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 17884 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 46026 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 127887 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 62661 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 107134 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 274004 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 85204 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78673 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
44%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 13568 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 34028 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 39047 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 36061 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 19112 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 56983 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 127967 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 107189 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 274056 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 254601 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мукачево
Львов
Европа
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 34680 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 31535 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 32458 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 61260 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 71679 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

Бег памяти и силы: в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

Киев • УНН

 • 310 просмотра

7 сентября в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory. Все собранные средства пойдут на поддержку воинов 100-й отдельной механизированной бригады.

Бег памяти и силы: в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

В воскресенье, 7 сентября, в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory, передает УНН.

Детали

Все собранные средства с регистраций и донатов пойдут на поддержку воинов 100-й отдельной механизированной бригады.

Благотворительный забег MHP Run4Victory в Луцке является продолжением серии ежегодных спортивных событий. В этом году они проходят в Черкассах, Киеве, Тернополе и Виннице, под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Среди тех, кто выйдет на дистанцию в Луцке — лучанка Лида Гонтарь. Для нее бег стал способом жить, помнить и продолжать путь друга — воина и спортсмена Александра Мартынюка, погибшего осенью 2022 года.

"Он был невероятно сильным и быстрым, всегда поражал результатами. Мы часто тренировались вместе и он искренне делился опытом, поддерживал, подбадривал. Его фразы — „Давай, малышка, ты можешь!" или „Вот так ты наваливаешь!" — до сих пор звучат в моей голове, когда выхожу на пробежку", — говорит она.

В 2022 году Мартынюк без колебаний присоединился к рядам ВСУ. И даже на фронте находил время, чтобы написать Лиде: "Ты должна быть сильной. Бег — это то, что поможет не сойти с ума"."Когда он получил ранение, которое парализовало его и стало смертельным, я бегала еще больше. Потому что он сказал: „Теперь ты должна бегать за нас двоих"", — делится Лида.Инициатором серии забегов MHP Run4Victory является компания МХП вместе со стратегическим партнером — Благотворительным фондом "МХП-Громаде". Все средства с регистраций и донатов направляются на поддержку местных воинских частей, где происходит событие.Только благодаря нынешним стартам в Черкассах, Киеве и Тернополе удалось собрать и передать на нужды защитников почти 3,6 млн грн. Спортивный организатор — NewRun, партнер в Луцке — СК "Луческ".

Дистанции:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км);

• детские забеги: 500 м и 100 м

• онлайн-забег.

Для регистрации нужно:

1. загрузить приложение racenext.app;

2. верифицироваться;

3. выбрать в календаре "MHP Run4Victory Луцк полумарафон";

4. выбрать дистанцию и оплатить участие.

Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью — бесплатное. Чтобы получить промокод для льготной регистрации, нужно написать на электронный адрес: [email protected]

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее нужна — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
благотворительность
волонтёрство
Forbes
ПрАО МХП
Вооруженные силы Украины
Украина
Тернополь
Бровары
Винница
Луцк
Черкассы
Киев