Бег памяти и силы: в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку военных

В воскресенье, 7 сентября, в Луцке состоится благотворительный забег MHP Run4Victory, передает УНН.

Детали

Все собранные средства с регистраций и донатов пойдут на поддержку воинов 100-й отдельной механизированной бригады.

Благотворительный забег MHP Run4Victory в Луцке является продолжением серии ежегодных спортивных событий. В этом году они проходят в Черкассах, Киеве, Тернополе и Виннице, под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Среди тех, кто выйдет на дистанцию в Луцке — лучанка Лида Гонтарь. Для нее бег стал способом жить, помнить и продолжать путь друга — воина и спортсмена Александра Мартынюка, погибшего осенью 2022 года.

"Он был невероятно сильным и быстрым, всегда поражал результатами. Мы часто тренировались вместе и он искренне делился опытом, поддерживал, подбадривал. Его фразы — „Давай, малышка, ты можешь!" или „Вот так ты наваливаешь!" — до сих пор звучат в моей голове, когда выхожу на пробежку", — говорит она.

В 2022 году Мартынюк без колебаний присоединился к рядам ВСУ. И даже на фронте находил время, чтобы написать Лиде: "Ты должна быть сильной. Бег — это то, что поможет не сойти с ума"."Когда он получил ранение, которое парализовало его и стало смертельным, я бегала еще больше. Потому что он сказал: „Теперь ты должна бегать за нас двоих"", — делится Лида.Инициатором серии забегов MHP Run4Victory является компания МХП вместе со стратегическим партнером — Благотворительным фондом "МХП-Громаде". Все средства с регистраций и донатов направляются на поддержку местных воинских частей, где происходит событие.Только благодаря нынешним стартам в Черкассах, Киеве и Тернополе удалось собрать и передать на нужды защитников почти 3,6 млн грн. Спортивный организатор — NewRun, партнер в Луцке — СК "Луческ".

Дистанции:

• 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

• инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км);

• детские забеги: 500 м и 100 м

• онлайн-забег.

Для регистрации нужно:

1. загрузить приложение racenext.app;

2. верифицироваться;

3. выбрать в календаре "MHP Run4Victory Луцк полумарафон";

4. выбрать дистанцию и оплатить участие.

Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью — бесплатное. Чтобы получить промокод для льготной регистрации, нужно написать на электронный адрес: [email protected]

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее нужна — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.