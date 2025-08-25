$41.220.00
Українські ветерани підкорили Босфор, попри поранення і численні травми - The Independent

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Троє українських ветеранів, попри поранення, перепливли протоку Босфор у Туреччині, подолавши 6,5 км. Заплив мав на меті привернути увагу до жертв війни та зібрати кошти на протези.

Українські ветерани підкорили Босфор, попри поранення і численні травми - The Independent

Українські захисники, ветерани російсько-української війни, переплили протоку Босфор у Туреччині попри отриманні поранення і травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Ветеран війни Олег Церковний вирішив переплисти разом з побратимами протоку Босфор у День Незалежності України 24 серпня. Символізм цієї дати привернув би увагу до жертв і руйнувань, спричинених повномасштабною військовою російської агресією проти України, що триває вже четвертий рік.

Чоловік запропонував цю ідею своїм побратимам з рупи підтримки "One for Another"- ніхто з них не назвав травми, зокрема ампутації, перешкодою. Впродовж декількох місяців вони тренувались за підтримки Superhumans Center, реабілітаційної клініки для ветеранів в Україні, та під керівництвом CapitalTRI, аматорської команди з триатлону в Києві.

Ветерани домовились, що цей захід матиме ще одну мету - зібрати кошти на протези, які залишаються дорогими і вкрай необхідними для багатьох поранених в Україні.

Ми не просимо жалю, ми просимо підтримки

– заявив Церковний.

Доповнення

Міжконтинентальний заплив через Босфор - це змагання на відкритій воді, яке щорічно проводиться в Стамбулі і організовується Турецьким олімпійським комітетом з 1989 року. Троє українських ветеранів - Олег Церковний, Павло Товстик і Олександр Дашко - приєдналися до понад 2800 плавців з 81 країни, які взяли участь у перепливанні 6,5 кілометрів з Азії до Європи.

Всі троє українців завершили переплив, пропливши більше години кожен. Двоє ветеранів з ампутаціями зіткнулися з перешкодами ще до старту - організатори спочатку заборонили їм брати участь у змаганнях, наполягаючи, що вони повинні бути в окремій категорії для людей з інвалідністю.

Але вони не здалися і пропливли дистанцію разом з іншими.

Нагадаємо

7 вересня у Луцьку відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory. Усі зібрані кошти підуть на підтримку воїнів 100-ї окремої механізованої бригади.

Євген Устименко

