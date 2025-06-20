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россияне убрали из Средиземного моря единственный корабль с "Калибрами" на борту - ВМС

Киев • УНН

 • 36 просмотра

По состоянию на утро 20 июня 2025 года российские корабли не зафиксированы в акваториях Черного и Азовского морей. Вместо этого 2 корабля рф находятся в Средиземном море.

россияне убрали из Средиземного моря единственный корабль с "Калибрами" на борту - ВМС

По состоянию на 06:00 20.06.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые не являются носителями крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 9 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он объяснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей рф и ожидания украинских сил на побережье.

ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине28.05.25, 14:23 • 2846 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Средиземное море
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
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