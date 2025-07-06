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Россия вывела в Черное море два корабля-носителя «Калибров»

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Россия вывела в Черное море два корабля-носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море находится один носитель «Калибров» с залпом до 4 ракет.

Россия вывела в Черное море два корабля-носителя «Калибров»

Россия вывела в Черное море два корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что по состоянию на 06:00 06.07.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. При этом в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он объяснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

Украинские защитники "минуснули" катер черноморского флота рф: ВМС показали кадры24.06.25, 09:29 • 5402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Средиземное море
«Калибр» (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
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