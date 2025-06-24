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Украинские защитники "минуснули" катер черноморского флота рф: ВМС показали кадры

Киев • УНН

 • 2164 просмотра

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил об уничтожении катера черноморского флота РФ. Катер с десантом двигался вдоль западного побережья Херсонщины.

Украинские защитники "минуснули" катер черноморского флота рф: ВМС показали кадры

Военные моряки уничтожили катер черноморского флота рф, сообщил во вторник командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа и показал видео, пишет УНН.

Уничтожен очередной катер черноморского флота с десантом, двигавшийся вдоль западного побережья Херсонщины. Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!

- написал Неижпапа в Facebook.

Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага24.06.25, 08:19 • 1298 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Военно-морские силы Украины
Херсонская область
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