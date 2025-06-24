Українські оборонці "мінуснули" катер чорноморського флоту рф: ВМС показали кадри
Київ • УНН
Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив про знищення катера чорноморського флоту РФ. Катер з десантом рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.
Військові моряки знищили катер чорноморського флоту рф, повідомив у вівторок командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа і показав відео, пише УНН.
Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. Дякую військовим морякам за гарну роботу. Разом до перемоги!
Ще плюс 1200 окупантів, танк та РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати ворога24.06.25, 08:19 • 1576 переглядiв