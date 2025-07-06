росія вивела в Чорне море два кораблі-носії "Калібрів"

$41.720.00
49.180.00
ukenru
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
5 липня, 17:41 • 20068 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
5 липня, 12:33 • 44755 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 126700 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 189202 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 103440 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 100422 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 120187 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 192335 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 197324 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 172118 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Трамп уже не впевнений у здатності завершити війну в Україні5 липня, 19:33 • 15928 перегляди
Китай може спровокувати росію на атаку НАТО - Рютте5 липня, 20:01 • 10896 перегляди
Маск офіційно оголосив про створення власної політичної партії5 липня, 20:59 • 18693 перегляди
Україна під масованою атакою: вибухи у Миколаєві, на Запоріжжі та у Києві5 липня, 23:04 • 5422 перегляди
Ворожа атака на Київщину: в ДСНС показали руйнівні наслідки03:14 • 4046 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 24089 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 126700 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 189202 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 110018 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 112821 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 20068 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 14967 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 140237 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 170272 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 144203 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

росія вивела в Чорне море два кораблі-носії "Калібрів"

Київ • УНН

 • 479 перегляди

росія вивела в Чорне море два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі перебуває один носій "Калібрів" із залпом до 4 ракет.

росія вивела в Чорне море два кораблі-носії "Калібрів"

росія вивела в Чорне море два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що станом на 06:00 06.07.2025 в Азовському морі ворожі корабли відсутні. При цьому у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

Українські оборонці "мінуснули" катер чорноморського флоту рф: ВМС показали кадри24.06.25, 09:29 • 5402 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Середземне море
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9