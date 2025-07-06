росія вивела в Чорне море два кораблі-носії "Калібрів"

росія вивела в Чорне море два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Водночас зазначається, що станом на 06:00 06.07.2025 в Азовському морі ворожі корабли відсутні. При цьому у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна - йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

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