В Черном и Азовском морях боевые корабли россиян отсутствуют

По состоянию на 7 июля в Черном и Азовском морях не зафиксировано российских кораблей. В Средиземном море находятся два вражеских судна, одно из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 07.07.2025 в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского корабля, а в Средиземном море находится два российских судна.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 11 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 1600 атак на объекты здравоохранения. 230 объектов здравоохранения разрушены так, что не подлежат восстановлению.

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