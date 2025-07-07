У Чорному та Азовському морях бойові кораблі росіян відсутні

Станом на 7 липня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано російських кораблів. У Середземному морі перебувають два ворожі судна, одне з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

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Зазначається, що станом на 06:00 07.07.2025 у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля, а в Середземному морі перебуває два російські судна.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 11 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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