Мобілізацію та воєнний стан ВР продовжить на наступному пленарному тижні – нардеп

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
Ексклюзив
06:37 • 6211 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 57994 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
5 липня, 12:33 • 74817 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 179005 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 239042 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 119433 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 110023 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 123998 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 193802 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 197937 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
33%
751мм
Популярнi новини
Україна під масованою атакою: вибухи у Миколаєві, на Запоріжжі та у Києві5 липня, 23:04 • 29897 перегляди
Нічна атака дронів на Запоріжжя: пошкоджено підприємства та склади, сталося кілька пожеж6 липня, 00:50 • 24623 перегляди
путін та Сі Цзіньпін ігнорують саміт БРІКС у Бразилії: The Guardian назвало причину02:53 • 5175 перегляди
Ворожа атака на Київщину: в ДСНС показали руйнівні наслідки03:14 • 29247 перегляди
Нічна атака дронів на Запоріжжя: поранено 89-річну жінку04:29 • 9396 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 49978 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 179005 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 239042 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 134229 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 135989 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 57994 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 27818 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 152107 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 181373 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 154178 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

Мобілізацію та воєнний стан ВР продовжить на наступному пленарному тижні – нардеп

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Верховна Рада на наступному пленарному тижні проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це буде 16-те продовження, яке діятиме з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Мобілізацію та воєнний стан ВР продовжить на наступному пленарному тижні – нардеп

Верховна Рада на наступному пленарному тижні проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.

На наступному пленарному тижні Парламент знову, вже 16-ий раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації

- написав Железняк.

Він зазначив, що спочатку РНБО прийме укази, далі Президент внесе їх законом, потім Рада їх схвалить.

Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року

- повідомив Железняк.

Додамо

Наразі воєнний стан та загальна мобілізація діє до 6 серпня 2025 року.  

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки11.06.25, 10:00 • 106502 перегляди

Доповнення

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що жодних змін щодо мобілізації громадян до 25 років Верховна Рада не ухвалювала, законодавчих обмежень на здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує.

Водночас право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9