Мобілізацію та воєнний стан ВР продовжить на наступному пленарному тижні – нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада на наступному пленарному тижні проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це буде 16-те продовження, яке діятиме з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.
Верховна Рада на наступному пленарному тижні проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.
На наступному пленарному тижні Парламент знову, вже 16-ий раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації
Він зазначив, що спочатку РНБО прийме укази, далі Президент внесе їх законом, потім Рада їх схвалить.
Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року
Додамо
Наразі воєнний стан та загальна мобілізація діє до 6 серпня 2025 року.
Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки11.06.25, 10:00 • 106502 перегляди
Доповнення
Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що жодних змін щодо мобілізації громадян до 25 років Верховна Рада не ухвалювала, законодавчих обмежень на здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує.
Водночас право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми.