Мобілізацію та воєнний стан ВР продовжить на наступному пленарному тижні – нардеп

Верховна Рада на наступному пленарному тижні проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.

На наступному пленарному тижні Парламент знову, вже 16-ий раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації - написав Железняк.

Він зазначив, що спочатку РНБО прийме укази, далі Президент внесе їх законом, потім Рада їх схвалить.

Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року - повідомив Железняк.

Додамо

Наразі воєнний стан та загальна мобілізація діє до 6 серпня 2025 року.

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Доповнення

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що жодних змін щодо мобілізації громадян до 25 років Верховна Рада не ухвалювала, законодавчих обмежень на здобуття освіти для чоловіків віком від 25 років наразі теж не існує.

Водночас право на освіту все частіше використовується для уникнення мобілізації, тож уряд може шукати відповідні рішення для розв'язання цієї проблеми.