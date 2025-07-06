Мобилизацию и военное положение ВР продлит на следующей пленарной неделе – нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада на следующей пленарной неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это будет 16-е продление, которое будет действовать с 7 августа по 5 ноября 2025 года.
Верховная Рада на следующей пленарной неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
На следующей пленарной неделе Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации
Он отметил, что сначала СНБО примет указы, далее Президент внесет их законом, затем Рада их одобрит.
Соответственно снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года
Добавим
Сейчас военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 6 августа 2025 года.
Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности11.06.25, 10:00 • 106501 просмотр
Дополнение
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что никаких изменений относительно мобилизации граждан до 25 лет Верховная Рада не принимала, законодательных ограничений на получение образования для мужчин в возрасте от 25 лет пока тоже не существует.
В то же время право на образование все чаще используется для избежания мобилизации, поэтому правительство может искать соответствующие решения для решения этой проблемы.