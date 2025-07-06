Мобилизацию и военное положение ВР продлит на следующей пленарной неделе – нардеп

Верховная Рада на следующей пленарной неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

На следующей пленарной неделе Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации - написал Железняк.

Он отметил, что сначала СНБО примет указы, далее Президент внесет их законом, затем Рада их одобрит.

Соответственно снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года - сообщил Железняк.

Добавим

Сейчас военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 6 августа 2025 года.

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Дополнение

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что никаких изменений относительно мобилизации граждан до 25 лет Верховная Рада не принимала, законодательных ограничений на получение образования для мужчин в возрасте от 25 лет пока тоже не существует.

В то же время право на образование все чаще используется для избежания мобилизации, поэтому правительство может искать соответствующие решения для решения этой проблемы.