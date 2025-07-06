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Мобилизацию и военное положение ВР продлит на следующей пленарной неделе – нардеп

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Верховная Рада на следующей пленарной неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это будет 16-е продление, которое будет действовать с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

Мобилизацию и военное положение ВР продлит на следующей пленарной неделе – нардеп

Верховная Рада на следующей пленарной неделе проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

На следующей пленарной неделе Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации

- написал Железняк.

Он отметил, что сначала СНБО примет указы, далее Президент внесет их законом, затем Рада их одобрит.

Соответственно снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года

- сообщил Железняк.

Добавим

Сейчас военное положение и всеобщая мобилизация действуют до 6 августа 2025 года.  

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности11.06.25, 10:00 • 106501 просмотр

Дополнение

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что никаких изменений относительно мобилизации граждан до 25 лет Верховная Рада не принимала, законодательных ограничений на получение образования для мужчин в возрасте от 25 лет пока тоже не существует.

В то же время право на образование все чаще используется для избежания мобилизации, поэтому правительство может искать соответствующие решения для решения этой проблемы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
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