В Черном и Азовском морях отсутствуют боевые корабли рф
Киев • УНН
По состоянию на утро 27 июня в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей. В Средиземном море зафиксированы два вражеских корабля, но без ракет "Калибр".
По состоянию на утро пятницы, 27 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксировано российских боевых кораблей. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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