российские военные преднамеренно атакуют украинских гражданских лиц с помощью дронов - отчет ООН

российские войска все активнее применяют FPV-дроны для целенаправленных атак на гражданское население в Украине. Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала многочисленные случаи возможных военных преступлений. Об этом говорится в отчете ММПЧУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения гражданских лиц в Украине, а в некоторые месяцы даже опередили по этому показателю более мощное оружие, такое как ракеты, артиллерия и авиационные бомбы.

В анализе ООН говорится, что российские военные намеренно атаковали гражданских, не проявлявших никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях. Среди зафиксированных Миссией жертв – мирные жители, которые передвигались на велосипедах, в личном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах скорой помощи, во время гуманитарных миссий, прогулок или находясь возле собственных домов.

Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине задокументировала и проанализировала обстоятельства этих атак и пришла к выводу, что нацеливание операторами дронов на практике нарушило основные принципы международного гуманитарного права относительно различия и осторожности. Некоторые инциденты могут быть приравнены к преднамеренному нацеливанию на гражданских лиц, что является военным преступлением - говорится в сообщении.

Также отмечается, что помимо непосредственных человеческих жертв, дроновые атаки делают невозможным оказание гуманитарной помощи. Работники неправительственных организаций, медики и государственные служащие не могут безопасно передвигаться по пораженным районам, а гражданское население лишается доступа к базовым услугам, медицине и питанию. Больше всего от этого страдают пожилые люди и лица с инвалидностью, которые остаются в опасных районах из-за ограниченных возможностей эвакуации.

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