російські військові навмисно атакують українських цивільних за допомогою дронів - звіт ООН

російські війська все активніше застосовують FPV-дрони для цілеспрямованих атак на цивільне населення в Україні. Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала численні випадки можливих воєнних злочинів. Про це йдеться у звіті ММПЛУ, пише УНН.

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Зазначається, що безпілотники стали однією з головних причин загибелі та поранення цивільних осіб в Україні, а в деякі місяці навіть випередили за цим показником більш потужну зброю, таку як ракети, артилерія та авіаційні бомби.

У аналізі ООН йдеться, що російські військові навмисно атакували цивільних, які не виявляли жодних ознак безпосередньої участі у бойових діях. Серед зафіксованих Місією жертв – мирні жителі, які пересувалися на велосипедах, в особистому транспорті, евакуаційних автобусах, каретах швидкої допомоги, під час гуманітарних місій, прогулянок або перебуваючи біля власних домівок.

Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні задокументувала та проаналізувала обставини цих атак і дійшла висновку, що націлювання операторами дронів на практиці порушило основні принципи міжнародного гуманітарного права щодо розрізнення та обережності. Деякі інциденти можуть бути прирівняні до навмисного націлювання на цивільних осіб, що є воєнним злочином - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що крім безпосередніх людських жертв, дронові атаки унеможливлюють надання гуманітарної допомоги. Працівники неурядових організацій, медики та державні службовці не можуть безпечно пересуватися ураженими районами, а цивільне населення позбавляється доступу до базових послуг, медицини та харчування. Найбільше від цього страждають літні люди та особи з інвалідністю, які залишаються в небезпечних районах через обмежені можливості евакуації.

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