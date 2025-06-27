У Чорному та Азовському морях відсутні бойові кораблі рф
Київ • УНН
Станом на ранок 27 червня в Чорному та Азовському морях немає російських бойових кораблів. У Середземному морі зафіксовано два ворожі кораблі, але без ракет "Калібр".
Станом на ранок п’ятниці, 27 червня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовано російських бойових кораблів. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.
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