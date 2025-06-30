В Черном и Азовском морях в настоящее время отсутствуют вражеские корабли – ВМС

По состоянию на 06:00 30.06.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые не являются носителями крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили: в Черное море – 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 11 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор