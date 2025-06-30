В Черном и Азовском морях в настоящее время отсутствуют вражеские корабли – ВМС
Киев • УНН
По состоянию на 06:00 30.06.2025 в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 2 вражеских корабля без «Калибров».
По состоянию на 06:00 30.06.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые не являются носителями крылатых ракет "Калибр".
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили: в Черное море – 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 11 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор
В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он пояснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.
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