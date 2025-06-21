В Черном море дежурит вражеский корабль: есть угроза ракетного удара

Россия держит в Черном море один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 2 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 21.06.2025 в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 2 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля - говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.

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