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В Черном море дежурит вражеский корабль: есть угроза ракетного удара

Киев • УНН

 • 306 просмотра

По состоянию на утро 21.06.2025 в Черном море зафиксирован один российский корабль, ракетоноситель "Калибров", с общим залпом до 2 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля.

В Черном море дежурит вражеский корабль: есть угроза ракетного удара

Россия держит в Черном море один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 2 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 21.06.2025 в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 2 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил о подготовке россиянами новой волны штурмов на южном направлении. Враг перегруппировывает силы и пытается переправиться через Днепр, однако Силы обороны успешно сдерживают его.  

Военные моряки уничтожили 10 "Шахедов" в ночь на 21 июня - ВМС ВСУ21.06.25, 05:19 • 496 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Средиземное море
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
Днепр (река)
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