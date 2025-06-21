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У Чорному морі чергує ворожий корабель: є загроза ракетного удару

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Станом на ранок 21.06.2025 у Чорному морі зафіксовано один російський корабель, ракетоносій "Калібрів", із загальним залпом до 2 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі.

У Чорному морі чергує ворожий корабель: є загроза ракетного удару

росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 2 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 21.06.2025 в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 2 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;в Середземному морі 2 ворожі кораблі

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив про підготовку росіянами нової хвилі штурмів на південному напрямку. Ворог перегруповує сили та намагається переправитися через Дніпро, проте Сили оборони успішно стримують його.  

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
Калібр (ракета)
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Дніпро
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