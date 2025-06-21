У Чорному морі чергує ворожий корабель: є загроза ракетного удару

росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 2 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 21.06.2025 в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 2 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;в Середземному морі 2 ворожі кораблі - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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