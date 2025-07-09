В Черном и Азовском морях нет боевых кораблей РФ - ВМС ВСУ 9 июля 2025

По состоянию на 9 июля 2025 года в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 09.07.2025 российские корабли не зафиксированы в акваториях Черного и Азовского морей. Зато 2 корабля рф находятся в Средиземном море.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним

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