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В Черном и Азовском морях нет боевых кораблей РФ - ВМС ВСУ 9 июля 2025

Киев • УНН

 • 103 просмотра

По состоянию на 9 июля 2025 года российские корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем до 4 ракет "Калибр".

В Черном и Азовском морях нет боевых кораблей РФ - ВМС ВСУ

По состоянию на 9 июля 2025 года в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 09.07.2025 российские корабли не зафиксированы в акваториях Черного и Азовского морей. Зато 2 корабля рф находятся в Средиземном море.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 5 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним

Силы обороны Юга призвали жителей Николаевщины избегать прибрежных районов из-за целенаправленных обстрелов и минной опасности. Граждан просят не скапливаться на пляжах, не выходить в акваторию и не публиковать информацию о скоплении людей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине еще одной системы Patriot - WSJ09.07.25, 02:05 • 811 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Средиземное море
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
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