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У Чорному та Азовському морях немає бойових кораблів рф - ВМС ЗСУ 9 липня 2025

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Станом на 9 липня 2025 року російські кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, один з яких є носієм до 4 ракет "Калібр".

У Чорному та Азовському морях немає бойових кораблів рф - ВМС ЗСУ

Станом на 9 липня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, один з яких є носієм ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 09.07.2025 російські кораблі не зафіксовані в акваторіях Чорного та Азовського морів. Натомість 2 кораблі рф перебувають у Середземному морі.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 4 рухалося з протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо

Сили оборони Півдня закликали жителів Миколаївщини уникати прибережних районів через цілеспрямовані обстріли та мінну небезпеку. Громадян просять не скупчуватися на пляжах, не виходити в акваторію та не публікувати інформацію про скупчення людей.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Середземне море
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
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