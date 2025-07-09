У Чорному та Азовському морях немає бойових кораблів рф - ВМС ЗСУ 9 липня 2025

Станом на 9 липня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, один з яких є носієм ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

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Зазначається, що станом на 06:00 09.07.2025 російські кораблі не зафіксовані в акваторіях Чорного та Азовського морів. Натомість 2 кораблі рф перебувають у Середземному морі.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 4 рухалося з протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

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