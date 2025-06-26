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Ворожі кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - ВМС

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Станом на 26 червня 2025 року в Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі без крилатих ракет.

Ворожі кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - ВМС

Станом на 06:00 26.06.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 14:23 • 2880 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Середземне море
Військово-морські сили Збройних сил України
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
Босфор
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