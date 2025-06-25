Ворожі кораблі зникли з Чорного та Азовського морів - ВМС
Київ • УНН
Станом на ранок 25 червня 2025 року в Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".
Станом на 06:00 25.06.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр".
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В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.
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