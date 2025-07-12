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Ворожі кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях - ВМС 12 липня 2025

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

Станом на 06:00 12.07.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Ворожі кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях - ВМС

Станом на 06:00 12.07.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухалося з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 14:23 • 2944 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Середземне море
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
Босфор
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