У травні росія наростила наступальні дії на 19% у порівнянні з квітнем - DeepState

У травні 2025 року російський ворог наростив наступальні зусилля на 19% у порівнянні з попереднім місяцем. Особливо активно ворог наступав на початку та у кінці травня, намагаючись зберегти високу інтенсивність атак. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

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За підрахунками DeepState, середня кількість атак на добу зросла з 154,8 у квітні до 183,6 у травні.

"І якщо у квітні кацап лише двічі за добу проводив більше 190 атак, то у травні таких днів було вже тринадцять", - йдеться у дописі.

Аналітики DeepState зазначили, що найважчим було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій.

Нагадаємо

05 травня 2025 року в Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що 04.05.2025 на фронті відбулося 269 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

05 травня 2025 року командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів ОЗБССП "Тайфун" НГУ з позивним "Скіф" повідомив, що на Покровськ в Донецькій області останній місяць активно зросла кількість російських наступів. Ворог використовує мотоцикли, які почали ставати основою їх тактики наступу.

Ворог активізувався: понад 80 боєзіткнень за день, атаки тривають