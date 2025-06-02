В мае россия нарастила наступательные действия на 19% по сравнению с апрелем - DeepState
Киев • УНН
В мае 2025 года российские войска увеличили количество наступательных действий на 19%. Самым тяжелым днем было 4 мая, когда враг совершил 269 штурмов.
В мае 2025 года российский враг нарастил наступательные усилия на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.
Детали
По подсчетам DeepState, среднее количество атак в сутки выросло с 154,8 в апреле до 183,6 в мае.
"И если в апреле кацап только дважды в сутки проводил больше 190 атак, то в мае таких дней было уже тринадцать", - говорится в заметке.
Аналитики DeepState отметили, что самым тяжелым было 4 мая, когда противник осуществил 269 штурмовых действий.
Напомним
05 мая 2025 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что 04.05.2025 на фронте произошло 269 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях.
05 мая 2025 года командир экипажа беспилотных авиационных комплексов ОЗБССП "Тайфун" НГУ с позывным "Скиф" сообщил, что на Покровск в Донецкой области последний месяц активно возросло количество российских наступлений. Враг использует мотоциклы, которые начали становиться основой их тактики наступления.
Враг активизировался: более 80 боестолкновений за день, атаки продолжаются01.06.25, 16:52 • 3962 просмотра