В мае россия нарастила наступательные действия на 19% по сравнению с апрелем - DeepState

В мае 2025 года российский враг нарастил наступательные усилия на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

По подсчетам DeepState, среднее количество атак в сутки выросло с 154,8 в апреле до 183,6 в мае.

"И если в апреле кацап только дважды в сутки проводил больше 190 атак, то в мае таких дней было уже тринадцать", - говорится в заметке.

Аналитики DeepState отметили, что самым тяжелым было 4 мая, когда противник осуществил 269 штурмовых действий.

Напомним

05 мая 2025 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что 04.05.2025 на фронте произошло 269 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях.

05 мая 2025 года командир экипажа беспилотных авиационных комплексов ОЗБССП "Тайфун" НГУ с позывным "Скиф" сообщил, что на Покровск в Донецкой области последний месяц активно возросло количество российских наступлений. Враг использует мотоциклы, которые начали становиться основой их тактики наступления.

Враг активизировался: более 80 боестолкновений за день, атаки продолжаются