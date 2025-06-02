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В мае россия нарастила наступательные действия на 19% по сравнению с апрелем - DeepState

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В мае 2025 года российские войска увеличили количество наступательных действий на 19%. Самым тяжелым днем было 4 мая, когда враг совершил 269 штурмов.

В мае россия нарастила наступательные действия на 19% по сравнению с апрелем - DeepState

В мае 2025 года российский враг нарастил наступательные усилия на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

По подсчетам DeepState, среднее количество атак в сутки выросло с 154,8 в апреле до 183,6 в мае.

"И если в апреле кацап только дважды в сутки проводил больше 190 атак, то в мае таких дней было уже тринадцать", - говорится в заметке. 

Аналитики DeepState отметили, что самым тяжелым было 4 мая, когда противник осуществил 269 штурмовых действий.

Напомним

05 мая 2025 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что 04.05.2025 на фронте произошло 269 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях.

05 мая 2025 года командир экипажа беспилотных авиационных комплексов ОЗБССП "Тайфун" НГУ с позывным "Скиф" сообщил, что на Покровск в Донецкой области последний месяц активно возросло количество российских наступлений. Враг использует мотоциклы, которые начали становиться основой их тактики наступления. 

Враг активизировался: более 80 боестолкновений за день, атаки продолжаются01.06.25, 16:52 • 3962 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
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