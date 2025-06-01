Враг активизировался: более 80 боестолкновений за день, атаки продолжаются

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. По состоянию на 16:00 1 июня зафиксировано 83 боевых столкновения с противником. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.06.2025 относительно российского вторжения. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 83 - говорится в сводке.

По информации, от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины из приграничных с рф районов, в частности населенных пунктов Миропольское, Проходы, Покровка, Поповка, Порозок, Студенок, Сосновка, Турья, Нововасильевка, Прогресс, Луговка, Бобылевка, Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку вблизи Фиголовки.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение пока продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь; два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Григоровки и вблизи Белогоровки и Золотаревки. В общем с начала суток наши воины отбили четыре штурмовые действия подразделений захватчика.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили одно наступательное действие противника, сейчас продолжается еще два боестолкновения.

На Торецком направлении с начала суток произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка. Шесть вражеских атак отбили Силы обороны, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Авиационных ударов управляемыми бомбами враг нанес по Мирнограду.

На Новопавловском направлении произошло девять вражеских атак в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация ударила по Железнодорожному неуправляемыми ракетами.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Степного на Ореховском направлении. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Новояковлевка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар по Ольговке.

На Курском направлении сегодня произошло 12 боестолкновений, два из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть КАБ, совершил 106 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в частности три - из реактивных систем залпового огня.

Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 01 июня 2025 года