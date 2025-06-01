Карта боевых действий в Украине по состоянию на 01 июня 2025 года

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня
04:00 • 20571 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 61174 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 81057 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 87292 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 93378 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 122149 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 143174 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 130066 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 109822 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 290258 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
67%
751мм
Популярные новости

Арестант СИЗО обманул семьи военных на 350 тыс грн продавая несуществующие запчасти к РЭБ

31 мая, 21:07 • 13797 просмотра

"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

31 мая, 22:23 • 16126 просмотра

Россия атакует Киев дронами и баллистикой

31 мая, 22:59 • 6694 просмотра

В Брянской области рф мост обрушился на пассажирский поезд: есть погибшие и раненые (видео)

00:39 • 11874 просмотра

США озвучили крайний срок для переговоров: Трамп и Рубио готовят решение

03:10 • 42153 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

04:00 • 20571 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 163085 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 183165 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 190991 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 290258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 61192 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 75718 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 109631 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 94541 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 166932 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 01 июня 2025 года

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В течение 31 мая на фронте произошло 166 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении. Россияне нанесли ракетные и авиаудары, совершили тысячи обстрелов позиций ВСУ.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 01 июня 2025 года

В течение суток 31 мая на российско-украинском фронте произошло 166 боестолкновений. Наиболее активно российские оккупанты атакуют на Покровском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 01 июня, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 01.06.2025, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 79 авиаударов, сбросив 169 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6128 обстрелов, в том числе 137 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3055 дронов-камикадзе

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Миропольское Сумской области; Заря, Новодаровка, Ольговское, Поддубное, Новополь Донецкой области; пунктах Малиновка, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Темировка, Полтавка Запорожской области; Львове Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четырем артиллерийским средствам противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба.

На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил двенадцать атак в районах Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 35 боестолкновений, враг нанес четырнадцать авиаударов, сбросив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и совершил 213 обстрелов, один из которых – из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: где фиксируют увеличенную российскую активность31.05.25, 19:45 • 3382 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Сумская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9