Карта боевых действий в Украине по состоянию на 01 июня 2025 года

В течение суток 31 мая на российско-украинском фронте произошло 166 боестолкновений. Наиболее активно российские оккупанты атакуют на Покровском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 01 июня, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 01.06.2025, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, а также 79 авиаударов, сбросив 169 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6128 обстрелов, в том числе 137 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3055 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Миропольское Сумской области; Заря, Новодаровка, Ольговское, Поддубное, Новополь Донецкой области; пунктах Малиновка, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Темировка, Полтавка Запорожской области; Львове Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четырем артиллерийским средствам противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба.

На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки противника в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил двенадцать атак в районах Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 35 боестолкновений, враг нанес четырнадцать авиаударов, сбросив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и совершил 213 обстрелов, один из которых – из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

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