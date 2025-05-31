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Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: где фиксируют увеличенную российскую активность

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте, с активизацией боев на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Он отметил важность продолжения операций на территории россии.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: где фиксируют увеличенную российскую активность

Ситуация на фронте остается непростой. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада Главкома ВСУ Александра Сырского, передает УНН.

Сегодня был доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте остается непростой – на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском 

- сообщил Зеленский во время видеообращения.

По словам Президента, Курская операция, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины, продолжается.

Война должна выходить на территорию россии – туда, откуда она и пришла 

- резюмировал Зеленский.

Генштаб о ситуации на фронте: 83 боевых столкновения, враг давит на Покровском направлении31.05.25, 17:41 • 1674 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
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