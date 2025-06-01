У війні проти України росія втратила ще 1230 військових - Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року окупаційна армія втратила вже понад 988 тисяч своїх військових. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 988560 (+1230) осіб ліквідовано

танків ‒ 10872 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4)

артилерійських систем ‒ 28527 (+52)

РСЗВ ‒ 1401 (+1)

засоби ППО ‒ 1173 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38366 (+151)

крилаті ракети ‒ 3268 (+3)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50325 (+127)

спеціальна техніка ‒ 3903 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

У суботу, 31 травня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, армія рф здійснила 4728 обстрілів. Найбільш напружена ситуація склалася на Покровському та Курському напрямках.

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