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У війні проти України росія втратила ще 1230 військових - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила понад 988 тисяч військових. За останню добу найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Курському напрямках.

У війні проти України росія втратила ще 1230 військових - Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року окупаційна армія втратила вже понад 988 тисяч своїх військових. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 988560 (+1230) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10872 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 28527 (+52)
          • РСЗВ ‒ 1401 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1173 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38366 (+151)
                    • крилаті ракети ‒ 3268 (+3)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50325 (+127)
                            • спеціальна техніка ‒ 3903 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У суботу, 31 травня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, армія рф здійснила 4728 обстрілів. Найбільш напружена ситуація склалася на Покровському та Курському напрямках.

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                              Gas TTF
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