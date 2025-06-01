В войне против Украины россия потеряла еще 1230 военных - Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года оккупационная армия потеряла уже более 988 тысяч своих военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 988560 (+1230) человек ликвидировано

танков ‒ 10872 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4)

артиллерийских систем ‒ 28527 (+52)

РСЗО ‒ 1401 (+1)

средства ПВО ‒ 1173 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38366 (+151)

крылатые ракеты ‒ 3268 (+3)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50325 (+127)

специальная техника ‒ 3903 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

В субботу, 31 мая на фронте произошло 141 боевое столкновение, армия рф совершила 4728 обстрелов. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском и Курском направлениях.

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