В войне против Украины россия потеряла еще 1230 военных - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения армия рф потеряла более 988 тысяч военных. За последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Курском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года оккупационная армия потеряла уже более 988 тысяч своих военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 988560 (+1230) человек ликвидировано
- танков ‒ 10872 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 28527 (+52)
- РСЗО ‒ 1401 (+1)
- средства ПВО ‒ 1173 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38366 (+151)
- крылатые ракеты ‒ 3268 (+3)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50325 (+127)
- специальная техника ‒ 3903 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
В субботу, 31 мая на фронте произошло 141 боевое столкновение, армия рф совершила 4728 обстрелов. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском и Курском направлениях.
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