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В войне против Украины россия потеряла еще 1230 военных - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 736 просмотра

С начала полномасштабного вторжения армия рф потеряла более 988 тысяч военных. За последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Курском направлениях.

В войне против Украины россия потеряла еще 1230 военных - Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года оккупационная армия потеряла уже более 988 тысяч своих военных. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 988560 (+1230) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10872 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 28527 (+52)
          • РСЗО ‒ 1401 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1173 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 38366 (+151)
                    • крылатые ракеты ‒ 3268 (+3)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 50325 (+127)
                            • специальная техника ‒ 3903 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В субботу, 31 мая на фронте произошло 141 боевое столкновение, армия рф совершила 4728 обстрелов. Наиболее напряженная ситуация сложилась на Покровском и Курском направлениях.

                              Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ01.06.25, 03:55 • 2322 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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