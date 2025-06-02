Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували понад 1100 російських військових. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки, зокрема танки, артилерійські системи та БПЛА.
Упродовж минулої доби на фронті в Україні російська армія втратила ще понад 1100 своїх солдатів, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 989700 (+1140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10874 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7)
- артилерійських систем ‒ 28575 (+48)
- РСЗВ ‒ 1401 (0)
- засоби ППО ‒ 1175 (+2)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38622 (+256)
- крилаті ракети ‒ 3271 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50462 (+137)
- спеціальна техніка ‒ 3905 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".
В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.
Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.
ЗСУ стримують наступ російської армії: 107 боїв у неділю на 10 напрямках фронту02.06.25, 00:55 • 2436 переглядiв