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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 466 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували понад 1100 російських військових. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки, зокрема танки, артилерійські системи та БПЛА.

Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті в Україні російська армія втратила ще понад 1100 своїх солдатів, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.  

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 989700 (+1140) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10874 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 28575 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1401 (0)
            • засоби ППО ‒ 1175 (+2)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38622 (+256)
                    • крилаті ракети ‒ 3271 (+3)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50462 (+137)
                            • спеціальна техніка ‒ 3905 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

                              В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.

                              Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США. 

                              ЗСУ стримують наступ російської армії: 107 боїв у неділю на 10 напрямках фронту02.06.25, 00:55 • 2436 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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                              Gold
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                              Gas TTF
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