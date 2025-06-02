Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті в Україні російська армія втратила ще понад 1100 своїх солдатів, а також сотні одиниць техніки й озброєння. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 989700 (+1140) осіб ліквідовано

танків ‒ 10874 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7)

артилерійських систем ‒ 28575 (+48)

РСЗВ ‒ 1401 (0)

засоби ППО ‒ 1175 (+2)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 38622 (+256)

крилаті ракети ‒ 3271 (+3)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 50462 (+137)

спеціальна техніка ‒ 3905 (+2)

Дані уточнюються.

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