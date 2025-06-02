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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Генштаб про ситуацію на фронті: ворог завдав 1353 удари дронами та здійснив 4000 обстрілів

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Протягом доби відбулося 117 бойових зіткнень. Ворог завдав 1353 удари дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій українських військ на різних напрямках.

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог завдав 1353 удари дронами та здійснив 4000 обстрілів

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Ворог завдав 1353 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій українських військ, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

... противник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 78 керованих авіабомб, 1353 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми в районі Вовчанська та в напрямку Довгенького, ще один бій на даний час триває.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак російських військ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Сьогодні наші війська відбили чотири атаки противника в бік Білої Гори та Курдюмівки на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки. Один штурм не завершено.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 36 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 77 та поранили 65 окупантів на даному напрямку; знищили три ББМ, 17 автомобілів, 10 мотоциклів, чотири БпЛА, один засіб РЕБ; також пошкоджено ББМ, три автомобілі, чотири мотоцикли, 2 гармати та БМ-21 "Град" противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 19 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 15 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 КАБ, також здійснив 150 обстрілів, з яких два – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога станом на 2 червня 2025 – Генштаб ЗСУ02.06.25, 08:00 • 3476 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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