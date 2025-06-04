У кремлі підтвердили атаку на Кримський міст, запевнивши у відсутності пошкоджень
Київ • УНН
дмитро пєсков підтвердив атаку на міст, заявивши, що він функціонує. СБУ повідомила, що втретє вразила міст, і він перебуває в аварійному стані.
Речник кремля дмитро пєсков підтвердив атаку на Кримський (Керченський) міст, проте, за його словами, нічого не пошкоджено, а міст продовжує функціонувати.
Про це пєсков заявив росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Вибух дійсно був, нічого не пошкоджено. Міст працює. "Київський режим" продовжує свої спроби атакувати об'єкти мирної інфраструктури. Російська сторона вживає відповідних запобіжних заходів, виходячи з добре відомої і зрозумілої сутності "київського режиму
Нагадаємо
Вчора, 4 червня, Служба безпеки України повідомила, що провела унікальну спецоперацію та втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою, за даними СБУ, "фактично міст перебуває в аварійному стані".