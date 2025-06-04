В кремле подтвердили атаку на Крымский мост, заверив об отсутствии повреждений
Киев • УНН
дмитрий песков подтвердил атаку на мост, заявив, что он функционирует. СБУ сообщила, что в третий раз поразила мост, и он находится в аварийном состоянии.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков подтвердил атаку на Крымский (Керченский) мост, однако, по его словам, ничего не повреждено, а мост продолжает функционировать.
Об этом песков заявил росСМИ, передает УНН.
Детали
Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает. "Киевский режим" продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности "киевского режима
Напомним
Вчера, 4 июня, Служба безопасности Украины сообщила, что провела уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - в этот раз под водой, по данным СБУ, "фактически мост находится в аварийном состоянии".