Малюк: Кримський міст перетворився на аварійну конструкцію після ударів СБУ

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

СБУ успішно атакувала Кримський міст тричі, зробивши його непридатним для військової логістики рф. Міст тепер функціонує в обмеженому режимі, дозволяючи рух лише вантажівок до 5 тонн.

Малюк: Кримський міст перетворився на аварійну конструкцію після ударів СБУ

Три успішні удари української спецслужби по Кримському мосту зробили його непридатним для військової логістики рф: нині ним рухаються лише вантажівки до 5 тонн. Зокрема останній підводний удар серйозно пошкодив опори, а удари по цій конструкції стали візитівкою СБУ, повідомив Василь Малюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Насправді у нас сотні реалізацій і кожна з них варта поваги та уваги. Але якщо потрібна якась яскрава візитівка, то це Кримський міст. Перший раз ми заходили з суші, вдруге – заходили по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою. Було завдано серйозних ушкоджень відповідним опорам, так званим "бикам". І, по суті, міст сьогодні функціонує в обмеженому режимі – по ньому рухаються вантажівки вагою не більше 5 тонн. Жодної військової логістики ворог там не переміщує. Тому, я б сказав, це така аварійна конструкція

- зазначив Василь Малюк.

За його словами, під час крайньої атаки СБУ завдала по мосту два удари, кожен з яких мав потужність у 1,1 тонни в тротиловому еквіваленті. При цьому, як наголосив очільник СБУ, спецслужба продовжує виконувати завдання Президента із припинення російського домінування в Чорному морі. Для цього зокрема  розвиває напрямок морських дронів.

Це вже не просто режим камікадзе. Це багатоцільові платформи. Це "авіаносці": вони несуть на собі FPV, кулеметне озброєння. Вони повноцінно вступають у бій з ворожою авіацією, мінують і можуть робити ще багато всього іншого

- підкреслив Малюк.

Відповідаючи на питання журналіста про загрозу власному життю, Голова СБУ відповів, що після вдалих атак на Кримський міст та спецоперації "Павутина" став однією з топ-цілей для ворога.

Вони взагалі над цим постійно працюють. Це їхній пріоритет. Ми це розуміємо. Тому з позиції безпеки я не можу розповідати всіх деталей, але в мене багато запасних командних пунктів. Зрозуміло, я постійно змінюю місця свого проживання. Вони не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедним способом працюють. Утім, я взагалі від цього не переймаюся, мене тільки це мотивує. Я ж перед вами, сиджу, живий, здоровий, посміхаюся, все нормально

- підсумував він.

Нагадаємо

23 червня Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба втретє атакувала Кримський міст вибухівкою загальною вагою 2200 кг, двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції. Він наголосив, що це початок нової епохи "морської історії".

Альона Уткіна

