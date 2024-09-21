Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

У рф після атак безпілотників горять склади боєприпасів у тверській області та краснодарському краї, в останньому у районі вибухів оголосили евакуацію. У тимчасово окупованому Криму вночі також чули вибухи. Про це повідомляють ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

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Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, у тверській області рф знову атака БПЛА, жителі торопця та найближчих населених пунктів вночі почали чуть вибухи. Пожежу видно у тверській області після атаки БПЛА, кадри зроблено жителями торопця. За даними ASTRA, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками у селищі октябрському у тверській області.

Уряд тверської області вночі повідомив: "Як повідомив губернатор ігор руден, на південному заході тверської області силами міністерства оборони росії збиті БПЛА. Фахівці екстрених служб працюють на місці спільно із представниками адміністрації території".

Пожежу на території майже всього 23-го арсеналу ГРАУ у тверській області зафіксували супутники NASA після атаки безпілотників.

У тихорецькому в краснодарському краї рф після атаки БПЛА також пожежа та детонація. Склад із боєприпасами, за даними ASTRA, атаковано у селищі кам'яний тихорецького району краснодарського краю, про що повідомляють місцеві жителі. Згідно з аналізом ASTRA, у селищі знаходяться дві військові частини: в/ч 57229-41 (місцеві жителі називають її "білі сараї") та в/ч 01704.

Глава міста підтвердив атаку безпілотників. Губернатор краснодарського краю заявив, що вночі в районі два безпілотники нібито були придушені силами ППО та РЕБ. "Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Зараз з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація жителів селища, що знаходиться поряд з місцем загоряння, до найближчих населених пунктів. У тихорецькому розгорнуто пункт тимчасового розміщення. Пожежні розрахунки та спеціальні служби працюють на місці події. За попередньою інформацією постраждалих серед жителів району внаслідок НП немає".

До тихорецького, що розташований за 10 км від атакованого складу боєприпасів, долинають звуки детонації, видно чорний дим, повідомляють місцеві жителі.

Момент детонації на складі боєприпасів у селищі кам'яний тихорецького району краснодарського краю потрапив на відео.

На атакованому складі в краснодарському краї рф боєприпаси зберігали просто неба, свідчать супутникові знімки. На це звернули увагу осинтерів. Передбачається, що так боєприпаси готували до відправки - на кадрах також видно вантажівки, вказує ASTRA.

міноборони росії стверджує про знищення 101 БПЛА цієї ночі. З них 53 – у брянській області, 18 – у краснодарському краї, 5 – над територією калузької області, по три БПЛА над територіями тверської та білгородської областей, по 1 безпілотнику над територіями смоленської, курської областей рф. А також 1 – над територією тимчасово окупованого Криму, 16 – над акваторією Азовського моря.

Уночі в Криму було чути звуки вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали. Телеграм-канал "Крымський ветер" із посиланням на місцевих жителів повідомляв, що гучні звуки було чути у районі Севастополя, а також у Джанкойському районі. У військових частинах армії рф у Севастополі, як повідомляється, лунала повітряна тривога.