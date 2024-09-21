Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58262 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116731 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155574 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125857 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117173 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117413 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147354 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75784 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84289 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183506 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 47052 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 35491 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 33522 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 33211 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30858 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155569 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147348 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183501 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520054 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8539 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35629 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35092 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37185 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60199 перегляди
Актуальне
Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

Київ • УНН

 • 19361 перегляди

У Тверській області та Краснодарському краї РФ горять склади боєприпасів після атак безпілотників. У Тихорецькому районі оголошено евакуацію, в окупованому Криму чули вибухи.

У рф після атак безпілотників горять склади боєприпасів у тверській області та краснодарському краї, в останньому у районі вибухів оголосили евакуацію. У тимчасово окупованому Криму вночі також чули вибухи. Про це повідомляють ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, у тверській області рф знову атака БПЛА, жителі торопця та найближчих населених пунктів вночі почали чуть вибухи. Пожежу видно у тверській області після атаки БПЛА, кадри зроблено жителями торопця. За даними ASTRA, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками у селищі октябрському у тверській області.

Уряд тверської області вночі повідомив: "Як повідомив губернатор ігор руден, на південному заході тверської області силами міністерства оборони росії збиті БПЛА. Фахівці екстрених служб працюють на місці спільно із представниками адміністрації території".

Пожежу на території майже всього 23-го арсеналу ГРАУ у тверській області зафіксували супутники NASA після атаки безпілотників.

У тихорецькому в краснодарському краї рф після атаки БПЛА також пожежа та детонація. Склад із боєприпасами, за даними ASTRA, атаковано у селищі кам'яний тихорецького району краснодарського краю, про що повідомляють місцеві жителі. Згідно з аналізом ASTRA, у селищі знаходяться дві військові частини: в/ч 57229-41 (місцеві жителі називають її "білі сараї") та в/ч 01704.

Глава міста підтвердив атаку безпілотників. Губернатор краснодарського краю заявив, що вночі в районі два безпілотники нібито були придушені силами ППО та РЕБ. "Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Зараз з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація жителів селища, що знаходиться поряд з місцем загоряння, до найближчих населених пунктів. У тихорецькому розгорнуто пункт тимчасового розміщення. Пожежні розрахунки та спеціальні служби працюють на місці події. За попередньою інформацією постраждалих серед жителів району внаслідок НП немає".

До тихорецького, що розташований за 10 км від атакованого складу боєприпасів, долинають звуки детонації, видно чорний дим, повідомляють місцеві жителі.

Момент детонації на складі боєприпасів у селищі кам'яний тихорецького району краснодарського краю потрапив на відео.

На атакованому складі в краснодарському краї рф боєприпаси зберігали просто неба, свідчать супутникові знімки. На це звернули увагу осинтерів. Передбачається, що так боєприпаси готували до відправки - на кадрах також видно вантажівки, вказує ASTRA.

міноборони росії стверджує про знищення 101 БПЛА цієї ночі. З них 53 – у брянській області, 18 – у краснодарському краї, 5 – над територією калузької області, по три БПЛА над територіями тверської та білгородської областей, по 1 безпілотнику над територіями смоленської, курської областей рф. А також 1 – над територією тимчасово окупованого Криму, 16 – над акваторією Азовського моря.

Уночі в Криму було чути звуки вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали. Телеграм-канал "Крымський ветер" із посиланням на місцевих жителів повідомляв, що гучні звуки було чути у районі Севастополя, а також у Джанкойському районі. У військових частинах армії рф у Севастополі, як повідомляється, лунала повітряна тривога.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
azovske-moreАзовське море
nasaNASA
krymКрим
sevastopolСевастополь
dzhankoiДжанкой

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88