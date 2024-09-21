После дроновой атаки на складах боеприпасов в двух областях рф сообщают о пожарах и детонации, взрывы слышали и в Крыму

В рф после атак беспилотников горят склады боеприпасов в тверской области и краснодарском крае, в последнем в районе взрывов объявили эвакуацию. Во временно оккупированном Крыму ночью также слышали взрывы. Об этом сообщают СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как сообщает телеграм-канал ASTRA, в тверской области рф снова атака БПЛА, жители торопца и ближайших населенных пунктов ночью начали слышать взрывы. Пожар видно в тверской области после атаки БПЛА, кадры сделаны жителями торопца. По данным ASTRA, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке октябрьском в тверской области.

Правительство тверской области ночью сообщило: "Как сообщил губернатор игорь руден, на юго-западе тверской области силами министерства обороны россии сбиты БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории".

Пожар на территории почти всего 23-го арсенала ГРАУ в тверской области зафиксировали спутники NASA после атаки беспилотников.

В тихорецком в краснодарском крае рф после атаки БПЛА также пожар и детонация. Склад с боеприпасами, по данным ASTRA, атакован в поселке каменный тихорецкого района краснодарского края, о чем сообщают местные жители. Согласно анализу ASTRA, в поселке находятся две воинские части: в/ч 57229-41 (местные жители называют ее "белые сараи") и в/ч 01704.

Глава города подтвердил атаку беспилотников. Губернатор краснодарского края заявил, что ночью в районе два беспилотника якобы были подавлены силами ПВО и РЭБ. "Из-за падения обломков одного из них возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В тихорецком развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия. По предварительной информации пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет".

До тихорецкого, который расположен в 10 км от атакованного склада боеприпасов, доносятся звуки детонации, виден черный дым, сообщают местные жители.

Момент детонации на складе боеприпасов в поселке каменный тихорецкого района краснодарского края попал на видео.

На атакованном складе в краснодарском крае рф боеприпасы хранили под открытым небом, свидетельствуют спутниковые снимки. На это обратили внимание осинтеров. Предполагается, что так боеприпасы готовили к отправке - на кадрах также видны грузовики, указывает ASTRA.

минобороны россии утверждает об уничтожении 101 БПЛА этой ночью. Из них 53 - в брянской области, 18 - в краснодарском крае, 5 - над территорией калужской области, по три БПЛА над территориями тверской и белгородской областей, по 1 беспилотнику над территориями смоленской, курской областей рф. А также 1 - над территорией временно оккупированного Крыма, 16 - над акваторией Азовского моря.

Ночью в Крыму были слышны звуки взрывов, сообщают местные телеграм-каналы. Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей сообщал, что громкие звуки были слышны в районе Севастополя, а также в Джанкойском районе. В воинских частях армии рф в Севастополе, как сообщается, звучала воздушная тревога.